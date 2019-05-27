По маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют 8 паромов
С сегодняшнего дня начнется сообщение по установленным государственным тарифам
В ближайшее время количество паромов будет увеличено до 11-ти.
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На линию Якутск-Нижний Бестях вышли 8 паромов. Все перевозчики обустроили причалы и приступили к работе.
В настоящее время услуги по перевозке оказывают только частники, но уже с понедельника начнется сообщение по установленным государственным тарифам.
В ближайшее время количество паромов будет увеличено до 11. Пассажиров на тот берег также переправляют 12 катеров, проезд в одну сторону стоит 500 рублей.
Судоходная обстановка в районе Якутска открылась 25 мая. Тарифы остались на уровне 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU