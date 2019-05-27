По маршруту Якутск-Нижний Бестях курсируют 8 паромов

СЕГОДНЯ 04:16 2019-05-27T04:16:27+03:00

В ближайшее время количество паромов будет увеличено до 11-ти.

С сегодняшнего дня начнется сообщение по установленным государственным тарифам

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На линию Якутск-Нижний Бестях вышли 8 паромов. Все перевозчики обустроили причалы и приступили к работе.

В настоящее время услуги по перевозке оказывают только частники, но уже с понедельника начнется сообщение по установленным государственным тарифам.

В ближайшее время количество паромов будет увеличено до 11. Пассажиров на тот берег также переправляют 12 катеров, проезд в одну сторону стоит 500 рублей.

Судоходная обстановка в районе Якутска открылась 25 мая. Тарифы остались на уровне 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU