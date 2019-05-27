2019-05-27T03:11:41+03:00
Происшествия

Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района

В ближайшие сутки-двое ожидается вскрытие реки Индигирка
Нинель ГУСЕВА
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В бассейне реки Алазея наблюдаются процессы разрушения ледового покрова.В бассейне реки Алазея наблюдаются процессы разрушения ледового покрова.
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Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Жиганского района. Уровень воды у поселка Жиганск составляет 1369 см при критическом 1430 см, лед стоит.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 248 км ниже Среднеколымска, густой ледоход. Протяженность ледохода составляет 74 км. За сутки ледоход продвинулся на 110 км.

В бассейне реки Алазея наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. На реке Яна и ее притоках преобладает повышение уровней воды с различной интенсивностью.

В ближайшие сутки-двое ожидается вскрытие реки Индигирка у поселка Белая Гора, что близко к норме. Вскрытие реки в устьевом участке ожидается в первой декаде июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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