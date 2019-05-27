Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района
Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Жиганского района. Уровень воды у поселка Жиганск составляет 1369 см при критическом 1430 см, лед стоит.
На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 248 км ниже Среднеколымска, густой ледоход. Протяженность ледохода составляет 74 км. За сутки ледоход продвинулся на 110 км.
В бассейне реки Алазея наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. На реке Яна и ее притоках преобладает повышение уровней воды с различной интенсивностью.
В ближайшие сутки-двое ожидается вскрытие реки Индигирка у поселка Белая Гора, что близко к норме. Вскрытие реки в устьевом участке ожидается в первой декаде июня.
ИСТОЧНИК KP.RU