2019-05-26T08:29:47+03:00
Звезды

Первый, но не последний: во Владивостоке встретили лето по-якутски

На набережной Дальневосточного федерального университета отметили Ысыах
Нинель ГУСЕВА
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В сентябре во Владивостоке пройдет фестиваль якутского кино.В сентябре во Владивостоке пройдет фестиваль якутского кино.
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25 мая на набережной Дальневосточного федерального университета во Владивостоке отметили национальный якутский праздник Ысыах.

География празднования встречи лета по-якутски расширяется с каждым годом. Сейчас Ысыах отмечают и в регионах России, и во всем мире, где есть якутская диаспора.

По словам министра по внешним связям и делам народов республики Гаврила Кириллина, традиция проведения праздника во Владивостоке может быть продолжена.

В рамках V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке в сентябре, пройдет фестиваль якутского кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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