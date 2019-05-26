Первый, но не последний: во Владивостоке встретили лето по-якутски
На набережной Дальневосточного федерального университета отметили Ысыах
В сентябре во Владивостоке пройдет фестиваль якутского кино.
Изменить размер текста:
25 мая на набережной Дальневосточного федерального университета во Владивостоке отметили национальный якутский праздник Ысыах.
География празднования встречи лета по-якутски расширяется с каждым годом. Сейчас Ысыах отмечают и в регионах России, и во всем мире, где есть якутская диаспора.
По словам министра по внешним связям и делам народов республики Гаврила Кириллина, традиция проведения праздника во Владивостоке может быть продолжена.
В рамках V Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке в сентябре, пройдет фестиваль якутского кино.
ИСТОЧНИК KP.RU