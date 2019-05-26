Ледоход на Лене проходит по территории Жиганского района

СЕГОДНЯ 08:23 2019-05-26T08:23:29+03:00

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Активная фаза ледохода на Лене проходит по территории Жиганского района. Нижняя кромка - в 20 км ниже Жиганска, уровень воды составляет 1341 см при критическом 1430 см, густой ледоход.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Уровень воды у Среднеколымска – 1009 см при критическом 1200 см, редкий ледоход.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит по территории Абыйского района. Уровень воды у поселка Белая Гора составляет 668 см при критическом 1202 см, подвижки льда, разводья.

В бассейне реки Алазея наблюдаются процессы разрушения ледового покрова. На реке Яна - повышение уровней воды с различной интенсивностью.

Подтопленных населенных пунктов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU