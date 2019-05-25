2019-05-25T14:19:30+03:00
Общество

Жителей якутской Арктики освободили от транспортного налога

Льготу получат около 8,3 тысяч якутян
Нинель ГУСЕВА
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24 мая члены постоянно действующей налоговой комиссии при Правительстве республики единогласно одобрили законопроект, освобождающий жителей якутской Арктики от уплаты транспортного налога.

Освобождение от транспортного налога предлагается сделать бессрочным, начиная с налогового периода 2018 года, то есть уже в этом году.

Льгота коснется около 8,3 тысяч владельцев транспортных средств и позволит жителям 13 арктических районов республики сэкономить порядка 30 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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