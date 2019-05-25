2019-05-25T14:11:29+03:00
Общество

Мэрия Якутска и «Водоканал» нашли компромисс

Выкуп акций предприятия перенесен на 2020-2021 годы
Нинель ГУСЕВА
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Договоренность о покупке мэрией акций «Водоканала» на 300 млн рублей была достигнута в предыдущие годы.Договоренность о покупке мэрией акций «Водоканала» на 300 млн рублей была достигнута в предыдущие годы.
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Окружная администрация Якутска и «Водоканал» нашли компромисс в вопросе выкупа акций предприятия. Соглашение начнет исполняться с 2020 года.

Договоренность о покупке мэрией акций «Водоканала» на 300 млн рублей была достигнута в предыдущие годы и согласована на уровне главы и правительства республики. Приобретение доли позволит городу принимать участие в деятельности предприятия.

В этом году на эти цели должно было быть выделено 100 млн рублей, и с переносом этих расходов на 2021-2022 годы «Водоканал» категорически не согласился. Эти деньги должны были пойти были на возведение новых сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе в южной части Якутска, где отсутствие коммунальных сетей тормозит застройку территории.

В итоге, как отметил глава республики Айсен Николаев в прямом эфире на телеканале «Россия-1», стороны пришли к компромиссу. В этом году эти средства пойдут на благоустройство городских кварталов, а выкуп акций «Водоканала» будет перенесен на 2020-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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