СЕГОДНЯ 07:07 2019-05-25T07:07:57+03:00

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Прямая угроза подтопления Среднеколымска миновала. Благодаря проведенным взрывным работам, уровень воды постепенно снижается – по состоянию на 25 мая он составляет 10,8 метра при критических 12 метрах.

- По Лене в этом году ледоход прошел на удивление спокойно, возникал вопрос под Сангаром, но в результате проведенных взрывниками работ серьезных проблем не возникло. По Алдану тоже ледоход прошел спокойно, причин для волнений нет. Остаются вопросы по Колыме – под Среднеколымском была достаточно тяжелая ситуация, вчера-позавчера уровни превышали критические отметки. На сегодня уровень под Среднеколымском составляет 10 метров 85 см при критическом 12 метров, то есть мы можем уверенно говорить, что снижение пошло. Надеемся, прямая угроза для Среднеколымска миновала, - сообщил глава Якутии Айсен Николаев в эфире передачи «Прямой разговор».

ИСТОЧНИК KP.RU