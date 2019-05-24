2019-05-24T10:38:22+03:00
Звезды

Шесть якутских режиссеров и продюсеров получили гранты на новые картины

Размер грантов составил от 500 тысяч до одного миллиона рублей
Нинель ГУСЕВА
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Всего на конкурс поступило 26 заявок. Фото: News.Ykt.Ru.Всего на конкурс поступило 26 заявок. Фото: News.Ykt.Ru.
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Шесть якутских режиссеров и продюсеров получили гранты от фонда развития кино и анимации «Синет Сахавуд».

На конкурс поступило 26 заявок. Победителями отборочного этапа стали Дмитрий Давыдов, Марианна Скрыбыкина, Константин Тимофеев, Евгений Осипов, Алексей Романов и Нюргун Иванов.

Кинопроекты «Ванхун» Алексея Романова и «Егор Чээрин» Нюргуна Иванова получили по 500 тысяч рублей. Кинофильмам «Бэйбэрикээн-2» Константина Тимофеева, «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Хаар кынат» Марианны Скрыбыкиной и анимационному сериалу «Батас-Боотур» Евгения Осипова выделили по одному миллиону рублей.

Помимо грантов, эти ленты получат бесплатную информационную и рекламную поддержку, сообщает News.Ykt.Ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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