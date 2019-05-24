Полиция Среднеколымска переведена на усиленный вариант несения службы
С 23 мая полиция Среднеколымска переведена на усиленный вариант несения службы до особого распоряжения. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
По данным Якутского УГМС, по состоянию на 10:00 24 мая уровень воды в реке Колыма у Среднеколымска превысил критическую отметку на 41 см. Подтопило несколько дорог, до жилых домов вода пока не добралась. Остается затопленной взлетно-посадочная полоса местного аэропорта.
Полицейские осуществляют патрулирование территорий во избежание мародерства и участвуют в берегоукрепительных работах. По данным местной администрации, для укрепления дамбы в Среднеколымск завезено 1050 мешков с песком.
В ближайшие сутки ожидается понижение уровней воды.
ИСТОЧНИК KP.RU