2019-05-24T07:21:19+03:00
Происшествия

Полиция Среднеколымска переведена на усиленный вариант несения службы

В городе объявлен режим ЧС
Нинель ГУСЕВА
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Уровень воды в реке Колыма у Среднеколымска превысил критическую отметку на 37 см.Уровень воды в реке Колыма у Среднеколымска превысил критическую отметку на 37 см.
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С 23 мая полиция Среднеколымска переведена на усиленный вариант несения службы до особого распоряжения. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По данным Якутского УГМС, по состоянию на 10:00 24 мая уровень воды в реке Колыма у Среднеколымска превысил критическую отметку на 41 см. Подтопило несколько дорог, до жилых домов вода пока не добралась. Остается затопленной взлетно-посадочная полоса местного аэропорта.

Полицейские осуществляют патрулирование территорий во избежание мародерства и участвуют в берегоукрепительных работах. По данным местной администрации, для укрепления дамбы в Среднеколымск завезено 1050 мешков с песком.

В ближайшие сутки ожидается понижение уровней воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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