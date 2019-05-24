2019-05-24T04:54:17+03:00
Общество

Якутский техникум вошел в топ-100 лучших колледжей и техникумов России

В рейтинг также вошли средние специальные учебные заведения из 32 регионов страны
Нинель ГУСЕВА
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Второй год подряд Якутский технологический техникум сервиса входит в топ-100 лучших колледжей и техникумов России по версии WoldSkills Russia. Лучшие образовательные организации страны по итогам 2018 года наградили в рамках финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Казани.

Дипломы получили средние специальные учебные заведения из 32 регионов страны. В топ-100 вошли техникумы и колледжи, продемонстрировавшие хорошие качественные показатели при подготовке рабочих кадров.

Также учитывались массовость и вовлеченность студентов в движение WorldSkills, результаты сдачи государственной итоговой аттестации выпускников по стандартам WSR и многое другое.

На сегодняшний день в России более трех тысяч колледжей и техникумов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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