Якутский техникум вошел в топ-100 лучших колледжей и техникумов России
Второй год подряд Якутский технологический техникум сервиса входит в топ-100 лучших колледжей и техникумов России по версии WoldSkills Russia. Лучшие образовательные организации страны по итогам 2018 года наградили в рамках финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Казани.
Дипломы получили средние специальные учебные заведения из 32 регионов страны. В топ-100 вошли техникумы и колледжи, продемонстрировавшие хорошие качественные показатели при подготовке рабочих кадров.
Также учитывались массовость и вовлеченность студентов в движение WorldSkills, результаты сдачи государственной итоговой аттестации выпускников по стандартам WSR и многое другое.
На сегодняшний день в России более трех тысяч колледжей и техникумов.
ИСТОЧНИК KP.RU