2019-05-23T11:49:46+03:00
Общество

Завтра в Якутск придет первый в эту навигацию теплоход

Сейчас по рекам Якутии и Иркутской области курсируют около 50-ти единиц флота
Нинель ГУСЕВА
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Главная задача речников – максимально использовать достаточные глубины в начале навигации для завоза грузов на Амгу, Вилюй и Витим.Главная задача речников – максимально использовать достаточные глубины в начале навигации для завоза грузов на Амгу, Вилюй и Витим.
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Завтра, 24 мая, ожидается прибытие в Якутск первого сухогрузного теплохода «СОТ-1115». Судно доставит в столицу республики около 1,5 тысяч тонн пиломатериалов.

Сейчас по рекам Якутии и Иркутской области курсируют около 50-ти единиц флота ЛОРПа грузоподъемностью 65 тысяч тонн.

В Осетрово под погрузкой стоят 9 судов, еще пяти в ожидании погрузки. «Ленанефть-2053» с метанолом и «Ленанефть-2060» с дизтопливом прошли Пеледуй и первыми доставят нефтепродукты в Кысыл-Сыр и Нюрбу.

21 мая теплоходы «СК-2026» и «РТ-731» пришли в Джебарики-Хая и встали под погрузку. Им предстоит доставить 30 тысяч тонн каменного угля в Амгу.

22 мая в Джебарики-Хая направились суда «СК-2030», «СК-2040», «РТ-776», «Конда» и «Клязьма».

Главная задача речников – максимально использовать достаточные глубины в начале навигации для завоза грузов на Амгу, Вилюй и Витим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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