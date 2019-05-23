Завтра в Якутск придет первый в эту навигацию теплоход
Завтра, 24 мая, ожидается прибытие в Якутск первого сухогрузного теплохода «СОТ-1115». Судно доставит в столицу республики около 1,5 тысяч тонн пиломатериалов.
Сейчас по рекам Якутии и Иркутской области курсируют около 50-ти единиц флота ЛОРПа грузоподъемностью 65 тысяч тонн.
В Осетрово под погрузкой стоят 9 судов, еще пяти в ожидании погрузки. «Ленанефть-2053» с метанолом и «Ленанефть-2060» с дизтопливом прошли Пеледуй и первыми доставят нефтепродукты в Кысыл-Сыр и Нюрбу.
21 мая теплоходы «СК-2026» и «РТ-731» пришли в Джебарики-Хая и встали под погрузку. Им предстоит доставить 30 тысяч тонн каменного угля в Амгу.
22 мая в Джебарики-Хая направились суда «СК-2030», «СК-2040», «РТ-776», «Конда» и «Клязьма».
Главная задача речников – максимально использовать достаточные глубины в начале навигации для завоза грузов на Амгу, Вилюй и Витим.
ИСТОЧНИК KP.RU