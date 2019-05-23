2019-05-23T11:26:01+03:00
Экономика

Якутяне набрали ипотечных кредитов на 89 млрд рублей

Жители республики берут ипотеку в среднем на 17,5 лет
Нинель ГУСЕВА
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За первый квартал 2019 года якутянам выдали 2,5 тысячи ипотечных кредитов.За первый квартал 2019 года якутянам выдали 2,5 тысячи ипотечных кредитов.Фото: ЯСИА
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Якутяне набрали ипотечных кредитов на 89 млрд рублей. Таков размер общей задолженности жителей республики по данным на 1 апреля.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 23%. Доля просроченной задолженности осталась на уровне 0,8%, сообщили ЯСИА в Отделении Нацбанка по региону.

За первый квартал 2019 года якутянам выдали 2,5 тысячи ипотечных кредитов. Это 19% от общего количества договоров, оформленных жителями Дальнего Востока страны. Объём ипотечного кредитования вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,6 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке – 10,54%. Жители республики берут ипотеку в среднем на 17,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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