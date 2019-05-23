2019-05-23T10:23:27+03:00
Общество

Малообеспеченным семьям Якутии компенсируют расходы на спутниковое ТВ

На эти цели из бюджета республики будет выделено 34,6 млн рублей
Нинель ГУСЕВА
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В Якутии 255 населенных пунктов находятся вне зоны охвата эфирным цифровым телевещанием.В Якутии 255 населенных пунктов находятся вне зоны охвата эфирным цифровым телевещанием.
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Малообеспеченным сельским семьям Якутии, проживающим вне зоны охвата эфирного цифрового телевидения, компенсируют расходы на покупку оборудования для спутникового ТВ. На эти цели из бюджета республики будет выделено 34,6 млн рублей.

Компенсацию получат инвалиды и семьи с детьми-инвалидами; малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане; семьи с детьми, особо нуждающиеся в соцподдержке. Единовременная помощь будет выплачена в размере фактически понесенных расходов на покупку, доставку и установку оборудования, но не более 10,5 тысяч рублей.

Обратиться за компенсацией можно будет до 1 декабря 2019 года в местное управление соцзащиты. Решение о предоставлении компенсации будет приниматься в течение 15 рабочих дней.

В Якутии 255 населенных пунктов находятся вне зоны охвата эфирным цифровым телевещанием. Их жителям предоставлены льготные условия приобретения спутникового оборудования «Орион» и «НТВ-ПЛЮС», а также подключения к социальным пакетам каналов без абонентской платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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