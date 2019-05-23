В Якутске пройдет климатическая акция #FridaysForFuture
Климатические протесты школьников и студентов намечены на 24 мая
В этот день на улицы выйдет молодежь Санкт-Петербурга, Кирова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Саратова, Благовещенска, Иркутска, Москвы и Абакана
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В Якутске 24 мая пройдет международная климатическая акция #FridaysForFuture. К протестам присоединится школьники и студенты десяти российских городов, вдохновленные примером шведской девятиклассницы Греты Тунберг.
Акция #FridaysForFuture посвящена борьбе с надвигающейся климатической катастрофой. В Якутске мероприятие пройдет с 16:30 до 17:00 в сквере Гагарина.
Также в этот день на улицы выйдет молодежь Санкт-Петербурга, Кирова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Саратова, Благовещенска, Иркутска, Москвы и Абакана, сообщается на сайте российского отделения Greenpeace.
ИСТОЧНИК KP.RU