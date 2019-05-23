2019-05-23T08:14:58+03:00
Общество

В Якутске пройдет климатическая акция #FridaysForFuture

Климатические протесты школьников и студентов намечены на 24 мая
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
В этот день на улицы выйдет молодежь Санкт-Петербурга, Кирова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Саратова, Благовещенска, Иркутска, Москвы и АбаканаВ этот день на улицы выйдет молодежь Санкт-Петербурга, Кирова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Саратова, Благовещенска, Иркутска, Москвы и Абакана
Изменить размер текста:

В Якутске 24 мая пройдет международная климатическая акция #FridaysForFuture. К протестам присоединится школьники и студенты десяти российских городов, вдохновленные примером шведской девятиклассницы Греты Тунберг.

Акция #FridaysForFuture посвящена борьбе с надвигающейся климатической катастрофой. В Якутске мероприятие пройдет с 16:30 до 17:00 в сквере Гагарина.

Также в этот день на улицы выйдет молодежь Санкт-Петербурга, Кирова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Саратова, Благовещенска, Иркутска, Москвы и Абакана, сообщается на сайте российского отделения Greenpeace.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Завтра в Якутск придет первый в эту навигацию теплоход
Якутяне набрали ипотечных кредитов на 89 млрд рублей
Жители Якутска впервые напишут бизнес-диктант
Малообеспеченным семьям Якутии компенсируют расходы на спутниковое ТВ
Иномарка с шестью пассажирами опрокинулась в Намском районе
«Отвлекись от телефона»: в Якутии пешеходов призывают быть внимательными
Молодежь Якутска присоединится к международной акции #FridaysForFuture
На якутянина завели уголовное дело за дачу ложных показаний
В Якутске неисправные тормоза привели к двойной аварии
В одном из районов Якутии найдены четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз-2»
В одном из районов Якутии 16-летняя девочка сломала ногу, катаясь на квадроцикле
В Якутске появился первый интернет-магазин местной продукции
Две пенсионерки из Мирного стали жертвами мошенников
В Жиганске уровень воды за сутки поднялся почти на три метра
Дому детского творчества в Якутске присвоят имя Фаины Авдеевой
В Якутске сроки бесплатного приема мусора от граждан продлены до 1 июня
Мэр Якутска предлагает направить на ремонт дворов 100 млн рублей
На двух городских автобусных маршрутах Якутска внедрили единую форму
В Якутии обозначены объемы планового завоза топлива в навигацию
В одном из районов Якутии 18 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья
Ко Дню полярника в Якутске пройдут соревнования по плаванию в холодной воде
Два человека пострадали в ДТП в Якутске
В Якутии уничтожили 4 700 тонн контрафактного алкоголя
40-летний рецидивист из Якутска, напавший на ребенка, отправится в колонию на 4,5 года
В пригороде Якутска нашли «резиновый» дом
Жителей Якутска приглашают сдать нормативы ГТО
Почти полторы тысячи якутян прошли бесплатное тестирование на гепатит и ВИЧ
В столице Якутии пройдет ежегодная выставка-ярмарка «Дача. Огород. Усадьба»