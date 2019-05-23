«Отвлекись от телефона»: в Якутии пешеходов призывают быть внимательными
Предупреждающие надписи появились на пешеходных переходах в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии. Стартовала социальная кампания «Без вас не получится!», в рамках которой пешеходов призывают быть внимательными при переходе проезжей части.
Предупреждения появились на пешеходных переходах в центре поселка. Рядом с «зебрами» нанесены надписи: «Посмотри по сторонам» и «Отвлекись от телефона».
Не посмотревший по сторонам человек, разговаривающий по телефону, может не заметить приближающиеся машины. К примеру, в прошлом году школьница попала в ДТП на пешеходном переходе, когда отвлеклась на сообщение в телефоне.
Подобные привлекающие внимание надписи - «Убедись в безопасности перехода», «Не перебегай! Переходи осторожно!» - появятся на всех «зебрах» Нижнего Бестяха и в селе Майя, в том числе на федеральной трассе «Колыма».
ИСТОЧНИК KP.RU