«Отвлекись от телефона»: в Якутии пешеходов призывают быть внимательными

СЕГОДНЯ 07:45 2019-05-23T07:45:08+03:00

Подобные надписи появятся на всех «зебрах» Нижнего Бестяха и в селе Майя, в том числе на федеральной трассе «Колыма».

В республике стартовала социальная кампания «Без вас не получится!»

Изменить размер текста: A A

Предупреждающие надписи появились на пешеходных переходах в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии. Стартовала социальная кампания «Без вас не получится!», в рамках которой пешеходов призывают быть внимательными при переходе проезжей части.

Предупреждения появились на пешеходных переходах в центре поселка. Рядом с «зебрами» нанесены надписи: «Посмотри по сторонам» и «Отвлекись от телефона».

Не посмотревший по сторонам человек, разговаривающий по телефону, может не заметить приближающиеся машины. К примеру, в прошлом году школьница попала в ДТП на пешеходном переходе, когда отвлеклась на сообщение в телефоне.

Подобные привлекающие внимание надписи - «Убедись в безопасности перехода», «Не перебегай! Переходи осторожно!» - появятся на всех «зебрах» Нижнего Бестяха и в селе Майя, в том числе на федеральной трассе «Колыма».

ИСТОЧНИК KP.RU