Молодежь Якутска присоединится к международной акции #FridaysForFuture
Акция призвана бороться с надвигающейся климатической катастрофой
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Десять российских городов, в том числе, и Якутск готовят акции протест 24 мая. Молодежь города выйдет на митинг из-за надвигающейся климатической катастрофы.
#FridaysForFuture взяла начало у шведской девятиклассницы Греты Тунберг. Мэрия Якутска согласовала мероприятие.
Митинг пройдет 24 мая с 16:30 до 17:00 часов в сквере Гагарина.
ИСТОЧНИК KP.RU