Молодежь Якутска присоединится к международной акции #FridaysForFuture

СЕГОДНЯ 06:32 2019-05-23T06:32:32+03:00

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Десять российских городов, в том числе, и Якутск готовят акции протест 24 мая. Молодежь города выйдет на митинг из-за надвигающейся климатической катастрофы.

#FridaysForFuture взяла начало у шведской девятиклассницы Греты Тунберг. Мэрия Якутска согласовала мероприятие.

Митинг пройдет 24 мая с 16:30 до 17:00 часов в сквере Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU