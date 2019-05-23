На якутянина завели уголовное дело за дачу ложных показаний
Он хотел выгородить подсудимого
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Прокуратура Сунтарского района Якутии возбудила уголовное дело на мужчину за дачу ложных показаний в суде.
Свидетель проходил по делу о смертельном ДТП, виновник которого получил 4 года лишения свободы. Во время судебного разбирательства мужчина решил помочь осужденному избежать наказания и дал ложные показания.
Он заявил, что подсудимый не распивал алкогольные напитки, что автомобиль погибшего резко принял влево, тем самым ударил задним крылом их машину. Показания были опровергнуты доказательствами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложные показания свидетеля в суде» УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU