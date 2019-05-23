В Якутске неисправные тормоза привели к двойной аварии
22 мая на перекрестке улиц Ойунского — Петровского столкнулись две автомашины. Причиной аварии стали неисправные тормоза.
24-летний водитель Toyota Regius Ace слишком близко подъехал к ехавшему впереди авто Toyota Land Cruiser 20, что привело к столкновению. Кроме этого, водитель Toyota Regius Ace совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая стояла на выезде с прилегающей территории. Пешеход получила травму.
Предварительно установлено, что водитель перед выездом на дороги города не обеспечил исправность тормозов своего автомобиля, кроме того, мужчина уже 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU