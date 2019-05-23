В Якутске неисправные тормоза привели к двойной аварии

СЕГОДНЯ 03:43 2019-05-23T03:43:47+03:00

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22 мая на перекрестке улиц Ойунского — Петровского столкнулись две автомашины. Причиной аварии стали неисправные тормоза.

24-летний водитель Toyota Regius Ace слишком близко подъехал к ехавшему впереди авто Toyota Land Cruiser 20, что привело к столкновению. Кроме этого, водитель Toyota Regius Ace совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая стояла на выезде с прилегающей территории. Пешеход получила травму.

Предварительно установлено, что водитель перед выездом на дороги города не обеспечил исправность тормозов своего автомобиля, кроме того, мужчина уже 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU