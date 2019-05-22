2019-05-22T12:10:08+03:00
Общество

В одном из районов Якутии найдены четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз-2»

В поисках задействовали беспилотники
Нинель ГУСЕВА
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Поиски упавших частей ракеты продолжаются.Поиски упавших частей ракеты продолжаются.
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В Вилюйском районе Якутии обнаружены четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз-2.1а». Поиски упавших частей ракеты продолжаются.

В поисковых работах были задействованы вертолет и беспилотник, сообщает пресс-служба администрации Вилюйского района. Фрагменты доставят на хранение в Вилюйск, а затем перенаправят на космодром «Восточный.

27 декабря 2018 года ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома «Восточный» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя спутниками «Канопус-В». Этот запуск стал четвертым в истории космодрома с 2011 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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