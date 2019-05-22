В одном из районов Якутии найдены четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз-2»
В Вилюйском районе Якутии обнаружены четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз-2.1а». Поиски упавших частей ракеты продолжаются.
В поисковых работах были задействованы вертолет и беспилотник, сообщает пресс-служба администрации Вилюйского района. Фрагменты доставят на хранение в Вилюйск, а затем перенаправят на космодром «Восточный.
27 декабря 2018 года ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома «Восточный» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя спутниками «Канопус-В». Этот запуск стал четвертым в истории космодрома с 2011 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Жители Якутии запечатлели падение частей ракетоносителя «Союз»
Ракета была запущена 27 декабря с космодрома «Восточный» (ПОДРОБНОСТИ)
ИСТОЧНИК KP.RU