В Якутске появился первый интернет-магазин местной продукции

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-22T09:19:24+03:00

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В Якутске появился первый сайт доставки местной продукции. Интернет-магазин «Сайын» сотрудничает с десятью якутскими компаниями-производителями: «Скиф», «Сахаагропродукт», «KYN», «Сахачай» и другиими.

В ассортименте – молоко и молочные продукты, мясо, рыба, различные полуфабрикаты, варенья, сиропы, морс, чаи, мёд и многое другое.

Как сообщает ЯСИА, сайт работает с марта 2019 года, доставка и система электронных платежей уже апробированы – сбоев не было.

ИСТОЧНИК KP.RU