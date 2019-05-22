2019-05-22T09:19:24+03:00
Общество

В Якутске появился первый интернет-магазин местной продукции

Сайт сотрудничает с десятью якутскими компаниями-производителями
Нинель ГУСЕВА
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--Фото: Скриншот сайта
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В Якутске появился первый сайт доставки местной продукции. Интернет-магазин «Сайын» сотрудничает с десятью якутскими компаниями-производителями: «Скиф», «Сахаагропродукт», «KYN», «Сахачай» и другиими.

В ассортименте – молоко и молочные продукты, мясо, рыба, различные полуфабрикаты, варенья, сиропы, морс, чаи, мёд и многое другое.

Как сообщает ЯСИА, сайт работает с марта 2019 года, доставка и система электронных платежей уже апробированы – сбоев не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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