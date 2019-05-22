В Якутске появился первый интернет-магазин местной продукции
Сайт сотрудничает с десятью якутскими компаниями-производителями
-Фото: Скриншот сайта
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В Якутске появился первый сайт доставки местной продукции. Интернет-магазин «Сайын» сотрудничает с десятью якутскими компаниями-производителями: «Скиф», «Сахаагропродукт», «KYN», «Сахачай» и другиими.
В ассортименте – молоко и молочные продукты, мясо, рыба, различные полуфабрикаты, варенья, сиропы, морс, чаи, мёд и многое другое.
Как сообщает ЯСИА, сайт работает с марта 2019 года, доставка и система электронных платежей уже апробированы – сбоев не было.
ИСТОЧНИК KP.RU