2019-05-22T09:00:01+03:00
Происшествия

Две пенсионерки из Мирного стали жертвами мошенников

Аферисты выманили у них в общей сложности около миллиона рублей
Нинель ГУСЕВА
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Проводится проверка.Проводится проверка.Фото: Архив "КП"
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Две жительницы Мирного стали жертвами дистанционных мошенников. Аферисты выманили у пожилых женщин в общей сложности около миллиона рублей.

71-летней женщине пообещали полумиллионную компенсацию за лекарства, которые она приобрела через интернет. Звонившая убедила пенсионерку заплатить налог - 19 250 рублей и 115 тысяч рублей за «страховку». Впоследствии женщина сделала еще несколько денежных переводов – якобы для увеличения размера компенсации, переведя мошенникам в общей сложности 814 250 рублей. не дождавшись обещанной компенсации, она обратилась в полицию.

Второй жертвой аферистов стала 61-летняя женщина, которая разместила объявление о продаже дачи. Ей позвонил мужчина и предложил перевести 50 тысяч рублей в качестве залога. Для этого мошенник попросил продиктовать номер счета банковской карты и подойти к ближайшему банкомату.

По инструкции мошенника женщина вставила свою карту в банкомат и ввела продиктованные данные, а с ее счета списали 160 тысяч рублей.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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