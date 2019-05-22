Две пенсионерки из Мирного стали жертвами мошенников
Две жительницы Мирного стали жертвами дистанционных мошенников. Аферисты выманили у пожилых женщин в общей сложности около миллиона рублей.
71-летней женщине пообещали полумиллионную компенсацию за лекарства, которые она приобрела через интернет. Звонившая убедила пенсионерку заплатить налог - 19 250 рублей и 115 тысяч рублей за «страховку». Впоследствии женщина сделала еще несколько денежных переводов – якобы для увеличения размера компенсации, переведя мошенникам в общей сложности 814 250 рублей. не дождавшись обещанной компенсации, она обратилась в полицию.
Второй жертвой аферистов стала 61-летняя женщина, которая разместила объявление о продаже дачи. Ей позвонил мужчина и предложил перевести 50 тысяч рублей в качестве залога. Для этого мошенник попросил продиктовать номер счета банковской карты и подойти к ближайшему банкомату.
По инструкции мошенника женщина вставила свою карту в банкомат и ввела продиктованные данные, а с ее счета списали 160 тысяч рублей.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU