2019-05-22T08:10:28+03:00
Происшествия

В Жиганске уровень воды за сутки поднялся почти на три метра

Подтопленных населенных пунктов нет
Нинель ГУСЕВА
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Нижняя кромка ледохода на Лене наблюдается в пределах Кобяйского района.Нижняя кромка ледохода на Лене наблюдается в пределах Кобяйского района.Фото: ЯСИА
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У гидропоста Жиганска уровень воды за сутки поднялся на 2,7 метра, лед подняло. Ледоход здесь ожидается в конце недели, что на 2-3 суток раньше обычного.

На участке реки Алдан Суон-Тит — Чаран уровень воды понижается. В Усть-Майском районе на участке Усть-Миль — Чаран вечером 21 мая сформировались максимумы весеннего половодья – на 0,9-1,2 метра выше нормы.

В Томпонском районе 23-24 мая предполагается прохождение максимальных уровней весеннего половодья. Дополнительный рост составит 0,1-0,2 метра.

Вечером 21 мая начался ледоход у гидропоста Промышленный на реке Вилюй, что на 3 суток раньше нормы. Уровни воды при вскрытии в пределах средних многолетних значений.

На Яне и ее притоках продолжается подъем уровней воды с различной интенсивностью. На Индигирке нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Момского района, ниже по течению реки у поселка Белая Гора подняло лед.

На Колыме нижняя кромка ледохода — выше Среднеколымска, суточный рост уровня воды составил 1 метр, наблюдается подвижка льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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