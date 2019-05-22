В одном из районов Якутии 18 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья

СЕГОДНЯ 05:48 2019-05-22T05:48:52+03:00

За 11 лет существования программы субсидии получила 171 молодая семья

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В Хангаласском районе республики 18 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья. Свидетельства на получение соцвыплат им вручил глава Хангаласского улуса Гаврил Алексеев.

Объём финансирования республиканской государственной программы «Обеспечение качественным жильем и повышение качества ЖКУ на 2018-2022 годы» составил более 20 млн рублей. Из них 10,2 миллиона выделены из местного бюджета, остальная сумма привлечена из федерального и республиканского бюджетов.

За 11 лет существования программы субсидии на общую сумму 80 млн рублей получила 171 молодая семья.

ИСТОЧНИК KP.RU