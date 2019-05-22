Ко Дню полярника в Якутске пройдут соревнования по плаванию в холодной воде

СЕГОДНЯ 05:21 2019-05-22T05:21:00+03:00

В заплыве на 80 метров могут попробовать свои силы все желающие.

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25 мая, ко Дню полярника в России, на городской дамбе в 202 микрорайоне пройдут открытые республиканские соревнования по плаванию в холодной воде. Такие заплывы проводятся в Якутске с 2016 года.

Заплыв будет посвящен 125-летию установления регулярного речного судоходства на реке Лене и 80-летию со дня рождения исследователя Арктики Артура Чилингарова.

На дистанцию 125 метров допускаются участники, имеющие спортивный разряд. В заплыве на 80 метров могут попробовать свои силы все желающие старше 18 лет, имеющие соответствующую подготовку и медсправку. Победители и призеры получат медали, кубки, дипломы и ценные призы.

Старт соревнований – 25 мая в 12:30 на городской дамбе.

ИСТОЧНИК KP.RU