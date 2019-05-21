В Якутии уничтожили 4 700 тонн контрафактного алкоголя
Все это было изъято сотрудниками местной полиции за последние полтора года
«Горячительное» было произведено и попало в оборот незаконно.
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В Якутии уничтожили 4 700 тонн контрафактного алкоголя. «Горячительное» было произведено и попало в оборот незаконно.
4 700 000 кг различных видов алкогольной и спиртосодержащей продукции были уничтожены путем механического воздействия в поселке Зырянка. Все это было изъято сотрудниками местной полиции за последние полтора года.
Мероприятия по выявлению нарушений в сфере алкогольного законодательства в республике будут продолжены.
ИСТОЧНИК KP.RU