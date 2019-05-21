СЕГОДНЯ 09:07 2019-05-21T09:07:18+03:00

Новое преступление он совершил, будучи на испытательном сроке и имея неснятую судимость. Фото: Нинель ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

40-летний рецидивист из Якутска, напавший на ребенка, отправится в колонию на 4,5 года.

В ноябре 2018 года, будучи изрядно навеселе, мужчина средь бела дня пытался отнять телефон у 12-летней школьницы. Он схватил девочку на улице, потребовал отдать ему мобильный телефон, а потом начал рыскать по карманам ее куртки.

На крики ребенка прибежал находившийся поблизости мужчина, который предотвратил грабеж и обезвредил пьяного преступника. С учетом неснятой судимости и совершения преступления в период испытательного срока суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU