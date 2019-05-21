40-летний рецидивист из Якутска, напавший на ребенка, отправится в колонию на 4,5 года
Пьяный мужчина средь бела дня пытался отнять телефон у 12-летней школьницы
Новое преступление он совершил, будучи на испытательном сроке и имея неснятую судимость.Фото: Нинель ГУСЕВА
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40-летний рецидивист из Якутска, напавший на ребенка, отправится в колонию на 4,5 года.
В ноябре 2018 года, будучи изрядно навеселе, мужчина средь бела дня пытался отнять телефон у 12-летней школьницы. Он схватил девочку на улице, потребовал отдать ему мобильный телефон, а потом начал рыскать по карманам ее куртки.
На крики ребенка прибежал находившийся поблизости мужчина, который предотвратил грабеж и обезвредил пьяного преступника. С учетом неснятой судимости и совершения преступления в период испытательного срока суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU