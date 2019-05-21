В пригороде Якутска нашли «резиновый» дом

СЕГОДНЯ 08:24 2019-05-21T08:24:12+03:00

32-летняя хозяйка не смогла объяснить, где находятся 17 ее соседей

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Якутскими полицейскими выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

В ходе проверки 32-летняя хозяйка дома в селе Пригородное не смогла ответить на вопрос, где находятся 17 ее «знакомых», которых она здесь прописала.

В отношении владелицы «резинового» дома возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за фиктивную постановку на учет иностранных граждан – лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU