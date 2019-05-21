В пригороде Якутска нашли «резиновый» дом
32-летняя хозяйка не смогла объяснить, где находятся 17 ее соседей
Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
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Якутскими полицейскими выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
В ходе проверки 32-летняя хозяйка дома в селе Пригородное не смогла ответить на вопрос, где находятся 17 ее «знакомых», которых она здесь прописала.
В отношении владелицы «резинового» дома возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за фиктивную постановку на учет иностранных граждан – лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU