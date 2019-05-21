2019-05-21T08:12:47+03:00
Спорт

Жителей Якутска приглашают сдать нормативы ГТО

Республиканская акция пройдет на стадионах «Туймаада» и «Юность»
Нинель ГУСЕВА
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Якутяне смогут проверить себя в беге, стрельбе, метании спортивного снаряда и гимнастических упражнениях.Якутяне смогут проверить себя в беге, стрельбе, метании спортивного снаряда и гимнастических упражнениях.Фото: ЯСИА
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С 24 по 26 мая на стадионах «Туймаада» и «Юность» в Якутске пройдет республиканская акция по выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

Якутяне смогут проверить себя в беге, стрельбе, метании спортивного снаряда и гимнастических упражнениях. Принять участие в акции могут все желающие, для каждого возраста есть свои нормативы.

Желающим проверить свои силы нужно получить идентификационный номер на сайте gto.ru и направить заявку по электронной почте: gto_sakha@mail.ru. С собой необходимо принести документ, удостоверяющий личность, и допуск врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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