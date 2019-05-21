2019-05-21T06:23:10+03:00
Дом. Семья

В столице Якутии пройдет ежегодная выставка-ярмарка «Дача. Огород. Усадьба»

Трехдневное мероприятие пройдет на Комсомольской площади
Нинель ГУСЕВА
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С 24 по 26 мая на Комсомольской площади в Якутске пройдет ежегодная выставка-ярмарка «Дача. Огород. Усадьба».

Ее посетители смогут приобрести кур-несушек, самую разную рассаду, саженцы, садово-огородный инструмент, теплицы и даже дачные домики.

Также в рамках выставки будет возможность задать вопросы ведущим агрономам и садоводам Якутии и получить информацию о тонкостях выращивания огородных культур в суровых климатических условиях республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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