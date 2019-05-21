СЕГОДНЯ 06:17 2019-05-21T06:17:48+03:00

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В Якутске пожарные спасли от огня две дачи. Инцидент произошел днем 20 мая в садово-огородническом товариществе «Рубин» на 9 километре Покровского тракта.

Пожарные прибыли на место через семь минут после вызова. Спасти летнюю кухню, баню площадью 10 квадратных метров и забор не удалось. Пожар угрожал и соседней даче, так как огонь перекинулся на траву, однако огнеборцам удалось отстоять оба дачных дома.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU