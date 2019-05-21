2019-05-21T05:06:27+03:00
Туризм

Воздушный парк «Полярных авиалиний» пополнится новыми вертолетами

Современные винтокрылые машины модернизированы с учетом природно-климатических и географических особенностей Якутии
Нинель ГУСЕВА
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За последние два года авиакомпания обновила свой вертолетный парк пятью машинами Ми-8.За последние два года авиакомпания обновила свой вертолетный парк пятью машинами Ми-8.
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Воздушный парк авиакомпании «Полярные авиалинии» пополнится новыми вертолетами «АНСАТ». Соглашение о поставке семи современных винтокрылых машин было подписано на XII Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2019 в Москве.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, с 2018 года регион вносил предложения по модернизации вертолетов «АНСАТ» с учетом природно-климатических и географических особенностей Якутии. В первую очередь, это эксплуатация в условиях низких температур, безангарное хранение, противообледенительная система, полеты по приборам и увеличенная дальность.

За последние два года авиакомпания обновила свой вертолетный парк пятью машинами Ми-8 МТВ, которые доказали свою эффективность в условиях Крайнего Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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