На ремонт спортивных объектов в селах Якутии выделят 15 млн рублей
На ремонт спортивных объектов в селах Якутии правительство республики выделит 15 млн рублей. В 2019 году субсидии из госбюджета получат шесть районов республики.
Соответствующее постановление правительства Якутии подписано в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования». Средства будут выделены на создание в общеобразовательных организациях в сельской местности условий для полноценных занятий физкультурой и спортом.
Субсидии на ремонт объектов получат в Намском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Усть-Майском и Хангаласском районах. В Чурапчинском районе уже имеющаяся площадь будет перепрофилирована.
Всего на эти цели планируется выделить 15 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU