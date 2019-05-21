На ремонт спортивных объектов в селах Якутии выделят 15 млн рублей

СЕГОДНЯ 03:38 2019-05-21T03:38:49+03:00

Субсидии на ремонт объектов получат в Намском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Усть-Майском и Хангаласском районах.

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На ремонт спортивных объектов в селах Якутии правительство республики выделит 15 млн рублей. В 2019 году субсидии из госбюджета получат шесть районов республики.

Соответствующее постановление правительства Якутии подписано в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования». Средства будут выделены на создание в общеобразовательных организациях в сельской местности условий для полноценных занятий физкультурой и спортом.

Субсидии на ремонт объектов получат в Намском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Усть-Майском и Хангаласском районах. В Чурапчинском районе уже имеющаяся площадь будет перепрофилирована.

Всего на эти цели планируется выделить 15 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU