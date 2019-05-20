СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-20T12:11:23+03:00

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По состоянию на 20 мая в Якутии зарегистрированы 4 случая укусов клещей. В столице республики пострадал пятилетний ребенок.

Еще трое пострадавших обратились за медицинской помощью в Нерюнгринском районе, однако выяснилось, что всех троих укусили насекомые, завезенные из других регионов страны.

Всем четверым пострадавшим введен иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

Заболеваемость инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрирована.

Как сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора, для уменьшения риска присасывания клещей в местах массового отдыха и на территории детских летних лагерей запланировано проведение профилактических акарицидных обработок.

По данным на 20 мая, от инфекций, передающихся клещами, в республике привито 2855 человек, в том числе 618 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU