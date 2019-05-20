2019-05-20T09:01:33+03:00
Происшествия

В Алдане по вине пьяного водителя пострадали две девушки

Мужчина не помнит, как сел за руль после застолья
Нинель ГУСЕВА
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Девушка-водитель «Хонды» и ее пассажирка отделались ушибами.Девушка-водитель «Хонды» и ее пассажирка отделались ушибами.
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В Алдане по вине пьяного водителя пострадали две девушки. ДТП произошло вечером 19 мая на 626-м километре федеральной трассы «Лена».

Виновником аварии стал 48-летний водитель «Тойоты Спринтер», который не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Хондой Кроссроад».

В результате ДТП пострадали девушка-водитель «Хонды» и ее пассажирка, которые получили ушибы. Более тяжелых травм удалось избежать благодаря тому, что обе были пристегнуты ремнями безопасности.

Как выяснилось в ходе разбирательства, водитель «Тойоты» сел за руль пьяным. В тот день он выпивал с друзьями, а по окончании «торжества» поехал развозить гостей по домам. Горе-водитель пояснил, что ничего не помнит, в том числе и то, как сел за руль после застолья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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