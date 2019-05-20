В Якутии может появиться еще один трезвый поселок
Тему запрета продажи алкоголя вынесут на референдум
Инициативу депутатов поддержало население.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
В Абыйском районе Якутии может появиться еще один трезвый поселок – Белая Гора.
Местные депутаты по итогам очередной выездной сессии приняли решение о проведении референдума о полном запрете продажи алкоголя в райцентре. Население инициативу депутатов поддержало.
В настоящее время практически во всех селах района введен полный запрет на продажу алкоголя. При этом в районном центре спиртное продается неограниченно.
Референдум на тему полного запрета продажи алкоголя в поселке Белая Гора пройдет 9 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU