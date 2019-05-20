В Якутии может появиться еще один трезвый поселок

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-20T08:47:21+03:00

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В Абыйском районе Якутии может появиться еще один трезвый поселок – Белая Гора.

Местные депутаты по итогам очередной выездной сессии приняли решение о проведении референдума о полном запрете продажи алкоголя в райцентре. Население инициативу депутатов поддержало.

В настоящее время практически во всех селах района введен полный запрет на продажу алкоголя. При этом в районном центре спиртное продается неограниченно.

Референдум на тему полного запрета продажи алкоголя в поселке Белая Гора пройдет 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU