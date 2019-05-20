2019-05-20T08:03:54+03:00
Общество

На затопленном Зеленом лугу в Якутске спасли мужчину с собакой

В Службу спасения поступило сразу два звонка о помощи
Нинель ГУСЕВА
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Медики диагностировали у пострадавшего общее переохлаждение.Медики диагностировали у пострадавшего общее переохлаждение.
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На затопленном Зеленом лугу в Якутске спасли мужчину с собакой. Вечером 19 мая Службы спасения Якутии поступило два звонка о помощи — от детей, играющих у подтопленного Зеленого луга, и от жителя многоэтажки 203 микрорайона. Они сообщили, что на затопленном островке лежит человек.

После опроса очевидцев прибывшая на место оперативная группа спасателей отправилась на поиски на резиновой лодке. Мужчину, поначалу не подававшего признаков жизни, и охранявшую его собаку обнаружили на крыше затопленного строения.

Спасатели оказали ему первую помощь и отвезли на берег. Там пострадавшего с признаками общего переохлаждения передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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