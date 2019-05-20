2019-05-20T07:38:46+03:00
Происшествия

В центре Якутска под колеса автомобиля угодил юный велосипедист

Ребенок получил серьезные травмы
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
По факту ДТП проводится административное расследование.По факту ДТП проводится административное расследование.
Изменить размер текста:

В центре Якутска под колеса автомобиля угодил юный велосипедист. ДТП произошло вечером 19 мая на перекрестке улиц Аммосова и Ярославского.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 45-летняя автоледи за рулем «Тойота Лэнд Крузер 200» при повороте направо не предоставила велосипедисту преимущество в движении. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись.

В результате наезда велосипедист получил множественные переломы костей таза, ушибы, ссадины нижних конечностей. Ребенок госпитализирован. В момент аварии он был без средств защиты.

По факту ДТП проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Якутские школьники примут участие в акции «Живой хештег»
В Якутии зарегистрированы 4 случая укусов клещей
В колымских районах Якутии прохождение паводка осложняют снег, пурга и минусовая температура
В Алдане по вине пьяного водителя пострадали две девушки
В Якутии может появиться еще один трезвый поселок
На затопленном Зеленом лугу в Якутске спасли мужчину с собакой
В Якутске отметят включение восьми районов республики в состав Арктической зоны
Издан последний том Большого толкового словаря якутского языка
В Якутске стартует «Марафон долголетия»
В одном из районов Якутии мошенники создали предприятие на бумаге, чтобы получить субсидию
Ледоход на Лене проходит по территории трех районов и Якутска
Мотоцикл против «Лексуса»: ДТП на перекрёстке Лермонтова и Короленко в Якутске
В Мирнинском районе в результате ДТП тяжелые травмы получил 11-летний ребенок
На одном из предприятий Нерюнгри взорвался кислородный баллон
20 мая в жилых домах Якутска отключат отопление