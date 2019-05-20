СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-20T07:38:46+03:00

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В центре Якутска под колеса автомобиля угодил юный велосипедист. ДТП произошло вечером 19 мая на перекрестке улиц Аммосова и Ярославского.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 45-летняя автоледи за рулем «Тойота Лэнд Крузер 200» при повороте направо не предоставила велосипедисту преимущество в движении. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись.

В результате наезда велосипедист получил множественные переломы костей таза, ушибы, ссадины нижних конечностей. Ребенок госпитализирован. В момент аварии он был без средств защиты.

По факту ДТП проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU