2019-05-20T05:13:59+03:00
Общество

В Якутске отметят включение восьми районов республики в состав Арктической зоны

Праздничный концерт пройдет на главной площади столицы
Нинель ГУСЕВА
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--Фото: ЯСИА
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В Якутске отметят включение восьми районов республики в состав Арктической зоны. Праздничный концерт пройдет 21 мая в 18:00 на площади Ленина.

В связи с этим знаменательным событием на главной площади столицы пройдет праздничное мероприятие с участием звезд якутской эстрады и творческих коллективов республики.

13 мая 2019 года Президент страны Владимир Путин включил в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ ещё восемь районов Якутии, которые полностью или частично находятся за Полярным кругом.

Теперь в состав российской Арктики входят 13 районов республики: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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