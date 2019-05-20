В Якутске отметят включение восьми районов республики в состав Арктической зоны
В Якутске отметят включение восьми районов республики в состав Арктической зоны. Праздничный концерт пройдет 21 мая в 18:00 на площади Ленина.
В связи с этим знаменательным событием на главной площади столицы пройдет праздничное мероприятие с участием звезд якутской эстрады и творческих коллективов республики.
13 мая 2019 года Президент страны Владимир Путин включил в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ ещё восемь районов Якутии, которые полностью или частично находятся за Полярным кругом.
Теперь в состав российской Арктики входят 13 районов республики: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.
ИСТОЧНИК KP.RU