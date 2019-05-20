2019-05-20T03:43:55+03:00
Звезды

Издан последний том Большого толкового словаря якутского языка

Уникальное издание содержит 80 тысяч слов
Нинель ГУСЕВА
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В 2022 году, к 100-летию образования Якутской АССР, издание оцифруют.В 2022 году, к 100-летию образования Якутской АССР, издание оцифруют.
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Издан последний, 15-й том Большого толкового словаря якутского языка. Уникальное издание содержит 80 тысяч слов.

О завершении большого многолетнего труда учёных Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН глава Якутии Айсен Николаев рассказал в своём Instagram.

15-й, заключительный том словаря вышел под общей редакцией академика Академии наук Якутии, профессора Петра Алексеевича Слепцова. Работа длилась 15 лет – первый том издания увидел свет в 2004 году.

Материал для словаря научные сотрудники Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера начали собирать с 70-х годов ХХ века. На 9 496 страницах даны толкования 80 тысяч слов.

В 2022 году, к 100-летию образования Якутской АССР, Большой толковый словарь якутского языка будет оцифрован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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