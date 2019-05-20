В Якутске стартует «Марафон долголетия»

СЕГОДНЯ 03:37 2019-05-20T03:37:59+03:00

В акции могут принять участие пожилые люди старше 65 лет

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24 мая в 13:00 в городском Парке культуры и отдыха стартует «Марафон долголетия». В акции могут принять участие пожилые люди старше 65 лет.

После прохождения дистанции в парке участники «Марафона долголетия» будут ежедневно отчитываться в WhatsApp-группе, сколько километров пройдено за день. Каждому, кто осилит 100 км, организаторы вручат призы.

Самый активный участник акции определится по итогам года.

По словам инициатора проекта Алевтины Эверстовой, ходьба – самый практичный и полезный вид спорта для пожилых людей. Цель акции – популяризация ходьбы как доступной и увлекательной формы физических упражнений, приобщение пожилых людей к активному образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU