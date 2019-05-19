2019-05-19T05:40:08+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии мошенники создали предприятие на бумаге, чтобы получить субсидию

Минсельхоз республики перечислил им 13,2 млн рублей
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: ЯСИА
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В одном из районов Якутии мошенники создали сельхозпредприятие на бумаге, чтобы получить субсидию. На обеспечение затрат, связанных с производством зерна, им было перечислено 13,2 млн рублей.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, деньги АО «Амгинский» получило от министерства сельского хозяйства Якутии. Однако прокурорская проверка установила, что предприятие не имело статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя и было создано только для получения субсидии.

После получения денег мошенники распорядились ими по своему усмотрению. А в качестве подтверждения расходов представили в минсельхоз республики одни и те же документы по трем субсидиям.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. За мошенничество в особо крупном размере авторам схемы отъема денег у государства «светит» до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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