2019-05-19T04:09:38+03:00
Происшествия

Ледоход на Лене проходит по территории трех районов и Якутска

Подтопленных населенных пунктов нет
Нинель ГУСЕВА
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Уровень воды у Якутска составляет 450 см при критическом 827 см.Уровень воды у Якутска составляет 450 см при критическом 827 см.
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По состоянию на утро 19 мая активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Намского, Усть-Алданского, Хангаласского районов и города Якутска.

Нижняя кромка - в районе села Харыялах Намского района, густой ледоход. Верхняя кромка - у Покровска Хангаласского района, уровень воды 658 см при критическом 970 см, редкий ледоход.

Уровень воды у Якутска составляет 450 см при критическом 827 см, густой ледоход. У поселка Сангар Кобяйского района уровень воды 558 см при критическом 1150 см, наблюдается подвижка льда.

На реке Алдан активная фаза ледохода проходит по территории Усть-Алданского района. Нижняя кромка вышла в устье.

На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Кобяйского и Вилюйского районов.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского и Верхнеколымского районов. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянки остается подтопленой.

На северных реках Индигирка и Яна ледостав. Подтопленных населенных пунктов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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