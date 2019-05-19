Мотоцикл против «Лексуса»: ДТП на перекрёстке Лермонтова и Короленко в Якутске
Мотоциклист получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму
Проводится проверка.
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Вечером 18 мая на перекрёстке улиц Лермонтова и Короленко столкнулись мотоцикл «Сузуки» и «Лексус 570».
Как выяснилось, водитель внедорожника при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклисту, двигавшемуся прямо.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, признаки опьянения у обоих водителей отсутствовали. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU