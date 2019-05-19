2019-05-19T03:55:26+03:00
Происшествия

Мотоцикл против «Лексуса»: ДТП на перекрёстке Лермонтова и Короленко в Якутске

Мотоциклист получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму
Нинель ГУСЕВА
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Проводится проверка.Проводится проверка.
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Вечером 18 мая на перекрёстке улиц Лермонтова и Короленко столкнулись мотоцикл «Сузуки» и «Лексус 570».

Как выяснилось, водитель внедорожника при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклисту, двигавшемуся прямо.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, признаки опьянения у обоих водителей отсутствовали. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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