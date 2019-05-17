На одном из предприятий Нерюнгри взорвался кислородный баллон

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-17T11:45:31+03:00

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На Нерюнгринском автотранспортном предприятии при проведении сварочных работ взорвался кислородный баллон. Инцидент произошел 16 мая в гараже на улице Донецкая.

Как выяснилось, кислородный баллон взорвался при проведении сварочных работ в гараже предприятия. Начался пожар, огонь повредил кровлю и стеновые перегородки.

Работникам предприятия удалось ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. Как сообщается на сайте Государственной противопожарной службы, в результате выброса пламени при взрыве баллона пострадали два человека, которые находятся в Нерюнгринской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU