2019-05-17T11:45:31+03:00
Происшествия

На одном из предприятий Нерюнгри взорвался кислородный баллон

Пострадали два человека
Нинель ГУСЕВА
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Огонь повредил кровлю и стеновые перегородки здания.Огонь повредил кровлю и стеновые перегородки здания.Фото: Архив "КП"
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На Нерюнгринском автотранспортном предприятии при проведении сварочных работ взорвался кислородный баллон. Инцидент произошел 16 мая в гараже на улице Донецкая.

Как выяснилось, кислородный баллон взорвался при проведении сварочных работ в гараже предприятия. Начался пожар, огонь повредил кровлю и стеновые перегородки.

Работникам предприятия удалось ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. Как сообщается на сайте Государственной противопожарной службы, в результате выброса пламени при взрыве баллона пострадали два человека, которые находятся в Нерюнгринской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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