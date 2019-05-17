20 мая в жилых домах Якутска отключат отопление

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-17T10:56:58+03:00

25 мая отопление отключат в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях.

Сегодня в городе эксплуатируется 81 котельная

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В этом году отопительный сезон в Якутске завершится 20 мая. Соответствующее распоряжение 17 мая подписала мэр города Сардана Авксентьева.

20 мая отопление отключат в административных зданиях и жилых домах, 25 мая – в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях.

Отопительный сезон 2018-2019 годов начался раньше, чем в предыдущие годы – 4 сентября 2018 года. Сегодня в столице республики эксплуатируется 81 котельная. Основные поставщики тепла - «Якутскэнерго», «Теплоэнергия», пригородная теплосетевая организация и 16 ведомственных котельных.

Теплоснабжающие организации Якутска уже готовятся к плановому ремонту систем отопления и испытаниям перед началом грядущего отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU