2019-05-17T10:48:29+03:00
Происшествия

В Якутске экс-чиновницу Росреестра будут судить за получение взятки

Она «помогла» знакомому оформить право собственности на 10 земельных участков
Нинель ГУСЕВА
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Уголовное дело возбуждено по материалам проверки ФСБ Якутии.Уголовное дело возбуждено по материалам проверки ФСБ Якутии.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Якутске будут судить экс-чиновницу Росреестра. Бывшая начальник отдела государственной регистрации недвижимости республиканского управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии подозревается в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, с 1 декабря 2016 по 31 августа 2017 года подозреваемая получила от своего знакомого 650 тысяч рублей. Мужчина заплатил ей за регистрацию права собственности на 10 земельных участков на Сергеляхском и Хатынг-Юряхском шоссе, которые он планировал перепродать. При этом, как сообщается на сайте республиканского следкома, чиновница знала, что правоустанавливающие документы – протоколы заседаний правления и общего собрания садовых товариществ – подделаны. В ноябре 2017 года женщина уволилась.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки ФСБ республики. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства дела, проводят сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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