В Якутске ввели единую форму для водителей муниципальных автобусов
Водители и кассиры-кондукторы облачатся в костюмы и жилеты тёмно-синего цвета
Помимо единой формы, каждый водитель будет носить бейдж с инициалами.
Изменить размер текста:
В Якутске ввели единую форму для водителей и кассиров-кондукторов муниципальных автобусов.
Они будут одеты в костюмы и жилеты тёмно-синего цвета, с эмблемой предприятия на правом рукаве и шевроном — рулем с крылышками – над левым карманом. Помимо единой формы, каждый водитель будет носить бейдж с инициалами.
Цель введения униформы – повышение культуры обслуживания пассажиров и дисциплины сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU