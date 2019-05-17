В Якутске ввели единую форму для водителей муниципальных автобусов

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-17T09:45:39+03:00

Помимо единой формы, каждый водитель будет носить бейдж с инициалами.

Водители и кассиры-кондукторы облачатся в костюмы и жилеты тёмно-синего цвета

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В Якутске ввели единую форму для водителей и кассиров-кондукторов муниципальных автобусов.

Они будут одеты в костюмы и жилеты тёмно-синего цвета, с эмблемой предприятия на правом рукаве и шевроном — рулем с крылышками – над левым карманом. Помимо единой формы, каждый водитель будет носить бейдж с инициалами.

Цель введения униформы – повышение культуры обслуживания пассажиров и дисциплины сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU