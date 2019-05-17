2019-05-17T09:29:54+03:00
Политика

Глава Якутии – на второй строчке медиарейтинга губернаторов Дальнего Востока

Компания «Медиалогия» обнародовала данные за апрель
Нинель ГУСЕВА
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В общероссийском медиарейтинге губернаторов глава Якутии занимает 12 место из 85.В общероссийском медиарейтинге губернаторов глава Якутии занимает 12 место из 85.
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Айсен Николаев занял вторую строчку рейтинга губернаторов Дальнего Востока по итогам апреля по версии компании «Медиалогия». В общероссийском медиарейтинге губернаторов глава Якутии занимает 12 место из 85.

Глава республики сообщил, что в 2019 году власти Якутии намерены построить 60 новых социальных объектов. На строительство новых школ, больниц и детских садов планируют потратить больше 38 млрд рублей.

- Также Айсен Николаев на седьмом пленарном заседании государственного собрания Ил Тумэн представил отчет об итогах деятельности исполнительных органов власти за 2018 год. Глава Якутии отметил, что в регионе сохраняются положительные демографические тенденции: по индексу развития человеческого капитала республика занимает первое место в ДФО и 6 место в России. Помимо этого Айсен Николаев сообщил, что жителей арктических территорий республики освободят от уплаты региональных налогов, — отмечает «Медиалогия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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