2019-05-17T04:27:26+03:00
Происшествия

Жительницу Якутии обманули на поддельном сайте по продаже билетов

Женщина лишилась 98 тысяч рублей
Нинель ГУСЕВА
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Проводится проверка.Проводится проверка.Фото: Архив "КП"
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33-летнюю жительницу Мирнинского района Якутии обманули на поддельном сайте по продаже билетов. Онлайн-сервис по продаже билетов женщина нашла в интернете с помощью поисковика.

Выбрав авиабилеты на нужный маршрут стоимостью 49 000 рублей, она ввела в открывшемся окне оплаты данные своей банковской карты, а также код подтверждения операции из смс-сообщения. Через минуту пришло уведомление, что код неверный, и необходимо ввести его заново, что она и сделала.

Вскоре ей поступило смс-сообщение о списании с карты 98 тысяч рублей. Женщина начала звонить по указанным на сайте номерам, но все они оказались недоступны. После чего потерпевшая заблокировала банковскую карту и обратилась в полицию.

По данному факту проводится проверка. Установлено, что сайт, на котором была совершена покупка, является копией одного из популярных в России онлайн-сервисов по продаже билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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