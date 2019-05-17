Заммэра Якутска раскритиковал работу регоператора по вывозу отходов
Первый заммэра Якутска раскритиковал работу компании «Якутскэкосети». Владимир Федоров проинспектировал санитарное состояние проблемных участков Строительного округа: улиц Якутская, Пионерская, Клары Цеткин и Семена Данилова, застроенные деревянными двухэтажными домами.
Владимир Федоров отметил неудовлетворительную работу регионального оператора по вывозу отходов. Мусор своевременно не вывозится, хотя счета за уборку мусора жителям выставляются регулярно.
- Нехватка техники, отсутствие подъездных путей - все эти отговорки не принимаются. Оператор принял на себя обязательства по уборке города и должен их выполнять, - сказал Владимир Федоров.
Благоустройство придомовых территорий на окраинах будет контролировать административная комиссия Якутска.
ИСТОЧНИК KP.RU