Заммэра Якутска раскритиковал работу регоператора по вывозу отходов

СЕГОДНЯ 03:50 2019-05-17T03:50:59+03:00

Благоустройство придомовых территорий на окраинах будет контролировать административная комиссия Якутска.

Счета жителям выставляются, а мусор не вывозится

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Первый заммэра Якутска раскритиковал работу компании «Якутскэкосети». Владимир Федоров проинспектировал санитарное состояние проблемных участков Строительного округа: улиц Якутская, Пионерская, Клары Цеткин и Семена Данилова, застроенные деревянными двухэтажными домами.

Владимир Федоров отметил неудовлетворительную работу регионального оператора по вывозу отходов. Мусор своевременно не вывозится, хотя счета за уборку мусора жителям выставляются регулярно.

- Нехватка техники, отсутствие подъездных путей - все эти отговорки не принимаются. Оператор принял на себя обязательства по уборке города и должен их выполнять, - сказал Владимир Федоров.

Благоустройство придомовых территорий на окраинах будет контролировать административная комиссия Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU